Na semana passada o futebol voltou a dominar as audiências. A transmissão do Benfica-Inter de Milão na TVI teve 2,1 milhões de espetadores e o Juventus-Sporting, na TVI, teve 1,9 milhões.



‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’ foi o programa de entretenimento mais visto, com cerca de um milhão de espetadores, a novela ‘Festa é Festa’, da TVI, bateu a sua rival da SIC, ‘Sangue Oculto’, ‘Preço Certo’ continua a ser o programa não informativo mais visto da RTP 1, e ‘O Triângulo’, da TVI, ficou no 12.