O dicionário Priberam define meritocracia como uma “forma de liderança que se baseia no mérito, nas capacidades e nas realizações alcançadas, em detrimento da posição social”. Fui rever o conceito enquanto refletia se, por estes dias, David Neres tem ou não lugar cativo no onze do Benfica, independentemente dos estatutos indesmentíveis que Rafa Silva, Di María ou João Mário conquistaram a pulso.









Ver comentários