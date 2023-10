A Gala dos Globos de Ouro foi o programa mais visto da semana passada, com mais de um milhão de espectadores. A seguir ficou o ‘Jornal da Noite’ de Domingo da SIC e, depois, a novela ‘Festa é Festa’ e o ‘Big Brother’, ambos da TVI. A Gala deu ainda à SIC, no domingo, um dos seus melhores resultados dos últimos meses, com um share médio diário de 17,2% e a ‘Passadeira Vermelha’, a entrada dos convidados, uma autêntica passagem de modelos, teve mais de 730 mil espectadores.









