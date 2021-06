Cristiano Ronaldo deu tudo em campo, como fez questão de reforçar ontem, no rescaldo da saída do Euro, e o Mundo confirmou. O resultado não foi o esperado, mas apoio não lhe faltou.Dos portugueses, claro, mas principalmente da namorada, Georgina Rodríguez, que viajou até Sevilha com Cristianinho para torcer na bancada, ao vivo e a cores. E, embora não tivesse vestido as cores da Seleção, cantou ‘A Portuguesa’...