A tragédia tira as letras do papel. As palavras correm pela cabeça à velocidade da tristeza e o coração não as deixa sair. Ficam presas, estão presas num texto que jamais deveria ser escrito.



Uma camarada do CM/CMTV regressava de uma reportagem e a morte, cabra morte, apareceu na estrada, veio sem piedade, não recuou, não adiou a mão do anjo e levou-a.









