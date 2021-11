O primeiro-ministro esqueceu-se de avisar o Presidente da República de que ia dar início ao processo de substituição do chefe da Armada, originando uma crise que chamuscou o ministro da Defesa e os obrigou a irem justificar-se a Belém.O Governo quis avançar com mudanças à legislação laboral que se esqueceu de levar primeiro a Concertação Social, o que fez os patrões bater com a porta - o primeiro-ministro teve de lhes pedir desculpa.