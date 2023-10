Na semana passada a liderança de audiências coube à TVI, que conseguiu ultrapassar a SIC e ficar com uma vantagem de 0,8% de share médio semanal. O programa mais visto da semana foi a transmissão do Inter de Milão-Benfica para a Liga dos Campeões, com quase 1,9 milhões de espectadores. Em segundo lugar ficou a transmissão do Sporting-Atalanta, para a Liga Europa, com 991 mil espectadores.









