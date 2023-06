A maior luta de sempre na Educação (que começou a 9 de dezembro de 2022 por iniciativa do S.TO.P.) colocou a “nu” os problemas estruturais da Escola Pública. Estes graves problemas não só têm prejudicado profundamente todos os seus profissionais e respetivas famílias (Assistentes operacionais, A. Técnicos, docentes, Técnicos Superiores de Educação, etc) mas sobretudo as nossas crianças/jovens e, dessa forma, comprometendo o futuro do nosso país.









