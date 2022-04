É a mais recente acha para uma fogueira que se atiçou há quase dois meses, com a guerra na Ucrânia: mais de 200 ex-altos dirigentes da ONU fizeram uma carta aberta a “puxar as orelhas” do atual secretário-geral e a pedir uma postura mais proativa no conflito, além da condenação verbal dura que António Guterres se apressou a mostrar.









