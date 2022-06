Minutos antes de Marcelo louvar, no 10 de Junho, a arraia miúda, um antigo combatente do Ultramar - que desfilou em Braga - alertou que estes já são “uma espécie em vias de extinção” e exigem “respeito”. Tem razão. São o povo que o Estado pior tratou.



São tempos estranhos. Parece que uma máquina do tempo nos deixou em meados dos anos 1980, com o ‘Top Gun’ nos cinemas, a Kate Bush a liderar a tabela e os EUA numa guerra de procuração com a Rússia.









