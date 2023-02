A Inspetora-Geral da Administração Interna, a propósito de eventuais afirmações racistas e xenófobas numa rede social, aguarda que a investigação criminal desenvolva a sua atividade, para depois utilizar essas provas no processo disciplinar. O SNCC não pactua com qualquer ato ou manifestação racista ou xenófoba, mas também não pode pactuar com a restrição dos direitos humanos fundamentais, só porque se trata de polícias (e não de todos).









