Todos sabemos que o setor da banca tem a faca e o queijo na mão, neste modelo social que tende, em matéria de capital, a ser forte com os fracos e fraco com os fortes: quando está aflito devido a gestões ruinosas à custa do dinheiro alheio, o dinheiro alheio dos contribuintes serve de tábua de salvação porque deixar ruir um banco iria expor um modelo financeiro erguido sobre o efeito de dominó.









