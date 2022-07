Foi com esta expressão cinéfila que Boris Johnson disse ontem adeus aos deputados do Parlamento britânico.



Fustigado por um sem-número de polémicas que puseram o Reino Unido a corar de vergonha, o ainda primeiro-ministro tentou limpar a face e saiu-se com vários conselhos para quem vier a ocupar o seu lugar à frente do Partido Conservador: “Em primeiro lugar, fique perto dos americanos, defenda os ucranianos, defenda a liberdade e a democracia em todo o lado”, resumiu.









