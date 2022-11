Na semana em que passam 17 anos do golpe terrorista que matou, em Bagrami (Afeganistão), o sargento Roma Pereira - e 19 do ataque que ceifou 19 italianos em Nassíria (Iraque) no quartel onde no dia seguinte chegariam 128 GNR -, os oficiais das Forças Armadas denunciam, e bem, a situação desesperante, para a qual até os chefes já alertaram.









