As alterações climáticas estão aqui. São aterradoras. E isto é apenas o começo”, disse recentemente António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, organização que já tinha alertado para o facto de as mudanças no clima estarem “fora de controlo” - Guterres, verdade seja dita, tem sido a mais consistente figura da política global a despertar consciências (ou, pelo menos, a tentar).









Ver comentários