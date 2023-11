A manchete do Correio da Manhã de ontem é para ser recortada e emoldurada: “Partidos em ‘Leilão’ de Pensões”, dizia, referindo-se a uma promessa eleitoral do PSD e a outra do Chega. Dois exemplos perfeitos de ilusionismo político em que nada é o que parece ser.



Luís Montenegro prometeu que “até 2028, o rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses será de 820 euros”.









