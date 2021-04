O autoelogio do Governo está na página 162 do Relatório Anual de Segurança Interna: "O ano de 2020 é o quinto consecutivo em que se regista descida do número de reclusos." Está-se no capítulo do sistema prisional. A 31 de dezembro eram 11 412 os presos (menos 1381 que na mesma data de 2019).Estes números oficiais, assim apresentados, enganam. É que, graças à lei do perdão de penas, decidida para ...