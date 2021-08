Indisciplina do gatilho

Entre militares tem corrido a imagem que resume as duas últimas décadas no Afeganistão. Os talibãs dão uma conferência de imprensa no palácio presidencial de Cabul. Sentados, estão rodeados de seguranças armados.Foto semelhante de há 20 anos mostrava-os com velhinhas armas soviéticas, apontadas para todo o lado e o dedo a envolver o gatilho. Agora, também já têm AR americanas. Cano em direção ao solo. E o dedo (que é o mais importante de toda a espingarda) do gatilho em posição de em frações de segundo descer e premir o metal mortal. Chama-se, numa tradução literal, a disciplina do gatilho.