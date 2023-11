Os perigos da intromissão de outros poderes no sistema judicial, como o executivo, são uma ameaça constante à imparcialidade, justiça e integridade do processo legal. Um dos maiores riscos associados a essa interferência é a politização da justiça. Quando políticos influenciam as decisões judiciais, os tribunais correm o risco de se transformarem em meros peões no tabuleiro do poder político, comprometendo a imparcialidade e a objetividade que são fundamentais para um sistema jurídico justo.









