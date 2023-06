A Lei-Quadro das Ordens Profissionais (LQ), aprovada em dezembro 2022, obrigou a uma revisão dos Estatutos de todas as Ordens Profissionais, nomeadamente da Ordem dos Médicos (OM). A Lei não é mais do que um mecanismo de intrusão naquelas que são as competências delegadas do Estado na OM, para defender a qualidade dos cuidados de saúde e regular o exercício da profissão médica.









