Aplaudiram sentados. A Iniciativa Liberal não se levantou na despedida de Jerónimo de Sousa na Assembleia da República. Os deputados ficaram com o cóccix colado na cadeira. A bater palmas com as duas mãos ao estilo castanholas discretas. Mas sempre na cadeira. Levantados podiam indicar, talvez, que partilham dos mesmos ideais, e isso, no, no, no.









