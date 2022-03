Inverno em chamas

É um documentário de 2015, na ressaca dos tumultos pró-europeus (que se tornaram sangrentos) com o epicentro na Praça da Independência, em Kiev: por estes dias, ‘Winter on Fire’, da Netflix, volta a estar na lista das produções mais vistas da plataforma.Embora assente num dos lados da barricada, o dos manifestantes que sonham livrar-se do espartilho russo e almejam a liberdade do Ocidente, esta obra nomeada para o Óscar de Documentário também dá a noção de que a Ucrânia, muito antes do heroísmo de Zelensky, teve aos comandos presidentes como Yushchenko, um peão no xadrez reinado por Putin.