Investimento insuficiente

A nível do país, a Formação Bruta de Capital Fixo, ou seja, o investimento, tem sido inferior nos últimos 9 anos (2012/2020) ao Consumo de Capital Fixo, isto é, àquilo que, em termos macroeconómicos, corresponde às "amortizações" nas empresas (eliminação pelo desgaste e obsolescência).Segundo o INE, entre 2012 e 2020, a Formação de Capital Fixo a nível do país foi inferior ao Consumo do Capital Fixo em 23 989 milhões de euros. Mesmo em 2020, foi inferior em 2987 milhões de euros. Isto determinou que uma parte importante do aparelho produtivo nacional se degradou e desapareceu, não sendo substituído nem modernizado.