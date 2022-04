Não requereu a abertura de instrução, e não se opôs, por enquanto, à acusação ditada pelo Ministério Público. Ivo Lucas é o único dos arguidos no processo relativo à trágica morte de Sara Carreia com esta decisão. Porquê? Só o próprio saberá. O resto é apenas especulações. A outra arguida, a fadista Cristina Branco, também envolvida no acidente que matou Sara Carreira, e acusada, tal como o cantor, de homicídio por negligência, apresentou defesa na Instrução.









