MAI afirma que a PSP tem um efetivo policial suficiente, a ASPP/PSP assegura que não. Quem terá razão? Quem sustenta o seu número num mapa de pessoal ou em rankings internacionais, ou quem fundamenta o seu número, na realidade das esquadras?



A ASPP/PSP quando afirma a falta de efetivo, não se refere aos polícias do mapa de pessoal, refere-se aos poucos com capacidade operacional e aos muitos que estão doentes, envelhecidos, com acidentes de serviço e a trabalhar para lá da idade-limite.









Ver comentários