Os dois jogos internacionais, a final da Liga dos Campeões, entre o Liverpool e o Real Madrid, e a final da Liga Conferência, entre o Roma e o Feyenoord, dominaram as audiências da semana, com o primeiro a ultrapassar 1,6 milhões de espectadores e o segundo com mais de 1,3 milhões.



De resto, a TVI ganhou no entretenimento com o ‘Big Brother’ e as novelas ‘Festa é Festa’ e ‘Quero é Viver’, que derrotaram o ‘Casados à Primeira Vista’ e a novela ‘Por Ti’, da SIC.









