Na madrugada de 4 de Maio de 2013, Marlon Correia estava no Queimódromo no Porto, havia trabalhado na venda de bilhetes para a Queima das Fitas. Conversava com colegas. Cerca das 1h, quatro criminosos encapuçados e empunhando armas de fogo, irromperam pelo espaço a dentro e assaltaram a tesouraria, que era onde se encontrava Marlon.