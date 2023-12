Até 12 de Dezembro decorre no Dubai, a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, a COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2023. As duas últimas realizaram-se em Glasgow, no Reino Unido, e em Sharm El Sheikh, no Egipto. Estes encontros, ditos das partes, por envolverem os países que assinaram acordos internacionais sobre a questão – o último foi o Acordo de Paris de 2015 – e alguns observadores credenciados, destinam-se a velar pela boa execução do acordado – em Paris foi a não transposição do aumento de 2 oC da temperatura do planeta acima do nível pré-industrial, sendo 1,5 oC o desejável.









