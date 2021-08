Lavar roupa suja

O irmão de Meghan Markle tem 55 anos e já tem idade para ter juízo. Praticamente ninguém o conhecia até se saber que é um dos participantes do ‘Big Brother VIP’ na Austrália.Thomas teve direito a uma breve apresentação no programa e logo se percebe qual vai ser a sua estratégia de jogo.A tão famosa lavagem de roupa suja. Diz ele: “Eu sou o irmão de Meghan Markle. Sou o irmão mais velho e avisei o príncipe Harry que ela lhe ia arruinar a vida. A Meghan é superficial”. Thomas não teve direito a um convite para o casamento real e parece não ter ultrapassado a rejeição. No ano passado, Markle fugiu da família do marido, convenceu Harry a prescindir dos seus títulos reais, julgando que o problema estava nos outros quando o maior problema da vida dela está mesmo na família… dela.