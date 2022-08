Há 33 anos que o escritor Salman Rushdie vivia com medo, clandestino, vigiado por segurança apertada e sem morada fixa. Alvo de ameaças constantes e tentativas de ataque, o autor de ‘Versículos Satânicos’ (1989), obra controversa e vista como ofensiva para a religião islâmica, recebeu uma “pena perpétua”, quando o aiatola Ruhollah Khomeini, do Irão, lhe declarou a ‘fatwa’, punível com pena de morte.









