A faca entrou no pescoço e no abdómen. Dezenas de vezes. Pode perder um olho, os nervos de braços foram cortados e fígado danificado. Andrew Wylie, o agente literário de Salman Rushdie, não usa poesia para descrever as consequências do atentado. A fúria vive mais do que a memória.



Os ‘Versículos Satânicos’ incendiaram parte do universo muçulmano, uma obra que apresenta uma nova versão para uma lenda que envolve o profeta Maomé.









