Corria o ano de 2000 quando as Forças de Segurança assumiram competências de investigação.



Fizeram-no com o mesmo profissionalismo e empenho com que têm encarado todas as missões que lhes cabe assegurar.



Hoje, 22 anos depois, mais de 85% de toda a investigação criminal do país está a cargo da PSP e GNR e não é por imposição legal, mas tão somente pela competência e resultados alcançados.









