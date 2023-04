Lula da China

A quinta visita presidencial de Lula à China aproximou o Brasil da "ordem sino-cêntrica". O comércio bilateral aumentou 21 vezes desde a primeira visita de Lula à China, em 2004, sendo a China o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Nesta visita de 12-15 de abril, Lula e a sua vasta delegação assinaram 35 acordos bilaterais em múltiplas áreas, da tecnologia 5G à agricultura ou à economia digital, incluindo a viabilização de transações diretas entre as duas moedas nacionais e a adesão do Brasil ao sistema chinês CIPS alternativo ao Swift ocidental (primeiro país da América Latina a fazê-lo).









Ver comentários