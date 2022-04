Ter o registo criminal da cor do Omo é uma das exigências para ingressar na Legião Internacional de Defesa Territorial das Forças Armadas da Ucrânia. Não será o caso. Condenações, não lhe faltam e o braço estirado em cada regresso à vida livre. A primeira, em 1997, foi por agressões a negros no bairro alto, no mesmo grupo que matou a 10 de Junho de 1995 Alcino Monteiro.