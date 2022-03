Foi já anunciada a composição do novo governo, talvez antes do tempo do anúncio formal, mas há coisas que se pagam!No MAI, vai ficar José Luís Carneiro, a quem desde já envio votos de muito sucesso, e que esse sucesso passe pela resolução dos problemas que se perpetuam na PSP. Sabemos bem que a pessoa que assume o MAI por norma fica “marcada”, dado tratar-se de um ministério pesado.