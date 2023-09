As Forças Armadas estão, e bem, subordinadas ao poder político, no que a Constituição regula como “obediência”, que alguns confundem com submissão. Que tristes os “meta-se na sua vida” aos chefes militares que alertaram ministros da Defesa para procedimentos - como obras em quartéis - não realizados apesar de o dinheiro ter desaparecido (sabe-se agora que para o bolso de ‘boys’ no ministério).









