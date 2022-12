Recorrendo à história consegue perceber-se a criação das estruturas associativas, a sua evolução para sindicatos e ainda as alterações à Lei Sindical da PSP. Percebe-se também as dificuldades com que alguns polícias se confrontaram na defesa de um projeto que abraçaram, do coletivo e democracia. Esse caminho só foi possível porque o 25 de Abril abriu portas.









