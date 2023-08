As adversidades da formação médica em Portugal há muito que são conhecidas. Para além das horas extraordinárias abusivas a que são sujeitos e de serem desviados dos hospitais para resolver falhas nas urgências, os médicos internos defrontam-se com condições de trabalho precárias e com a desvalorização do seu papel para o funcionamento dos hospitais e centros de saúde.









