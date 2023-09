Este ano letivo inicia com mais de 100 000 alunos sem professor, a uma ou mais disciplinas, com a injustiça entre os docentes dos arquipélagos e os do continente (que se traduz nomeadamente numa diferença salarial entre 400 a 600 euros mensais) e também com salários de miséria, sobrecarga de trabalho e carreiras indignas (ou ausência de carreira) que afetam os Assistentes Operacionais, Assistentes Técnicos, Técnicos Superiores e Especializados.









