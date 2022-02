eep Mind é uma empresa do grupo da Google, sediada em Londres, que desenvolve sistemas de inteligência artificial (IA). Criou um programa, o AlphaZero, para jogar xadrez, Go e outros jogos, que consegue, dadas as regras, tornar-se campeão após um curto treino competindo consigo mesmo.O seu admirável poder foi demonstrado quando, em 2017, venceu a máquina de jogar xadrez mais poderosa do mundo, o Stockfish: em 100 jogos, ganhou 28 e empatou 72, isto é, não perdeu nenhum.