A partir do verão de 2016, de acordo com o Ministério Público, Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira e Miguel Moreira terão montado o esquema de uma falsa prestação de serviços informáticos para retirar dos cofres do Sport Lisboa e Benfica um total de 1,650 milhões de euros.



O dinheiro, após o pagamento de uma “comissão” de 11% a José Bernardes, o responsável da empresa de informática Questão Flexível, regressaria em numerário ao clube da Luz para constituir o chamado “Saco Azul”.









