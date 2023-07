Esta semana debateu-se no Parlamento o Estado da Nação! Quando o país se aproxima da grande pausa do verão é importante levar a cabo uma análise retrospetiva, avaliar o presente e planear para o futuro. Também no setor do ensino superior é necessário o mesmo trabalho. É necessário recordar qual é a função social do ensino superior, e qual a contribuição do mesmo para o tecido social que o financia via impostos e via pagamento direto das famílias aos Institutos Politécnicos e Universidades.









