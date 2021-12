A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) é a maior associação do país com 602 mil associados, que têm 3200 milhões de euros de poupanças nela. Essas poupanças estão aplicadas, a sua maioria, na Lusitânia SA (não vida) e no Banco Montepio.A Lusitânia SA apresentou prejuízos até 2018, só deixando de ter quando a sua administração foi substituída por uma competente.