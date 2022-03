Nesta altura de anúncios de corrida ao armamento e do aumento das despesas com a Defesa, consequência daquilo que muitos políticos ingénuos achavam que nunca mais iria acontecer, a guerra na Europa, convém lembrar que a defesa coletiva se faz a 360 graus, não apenas no Leste e contra a Rússia. Não nos devemos esquecer que temos um imenso oceano sob nossa jurisdição, sendo necessário modernizar a Força Aérea e a Marinha para o vigiarem e se necessário defender.