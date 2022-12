Desde o início deste ano que os três canais generalistas não estavam tão próximos uns dos outros em termos de audiência, como sucedeu na semana passada. O futebol, neste caso as transmissões do Campeonato Mundial, foram as grandes responsáveis por este facto. Que se passou afinal?



Na semana passada, a TVI liderou com 15,6% de share, seguida da SIC com 15,3%, e da RTP 1 com 14,5%, o seu melhor share médio semanal de 2022.









Ver comentários