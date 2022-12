Os seis jogos do Mundial de futebol transmitidos em canais generalistas foram os programas mais vistos da semana passada. O campeão foi o jogo inaugural da Selecção, contra o Gana, que fez cerca de 2,3 milhões de espectadores. Brasil- Sérvia ficou em segundo, com 1,6 milhões, Argentina-México ficou na terceira posição, com 1,5 milhões, EUA-País de Gales foi quarto, com 1,25 milhões, e Inglaterra-EUA foi quinto, com 1,18 milhões.









