Não aconteceu. O Benfica não conseguiu satisfazer aquele nobre desejo de Pinto da Costa – "espero que o Benfica nos vingue" – e caiu, tal como o FC Porto já tinha caído, aos pés do Inter na última 4.ª feira. Na manhã seguinte, as manchetes dos jornais desportivos trataram com contenção a eliminação do Benfica.









