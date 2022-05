Nada ao acaso

Se, como diz o povo, na poupança é que está o ganho, no Desporto profissional e industrializado, a planificação é mesmo o 1º ingrediente do sucesso. O triângulo virtuoso entre Varandas, Viana e Amorim poderá não acertar em todas as contratações, nem tal é humana ou organizacionalmente possível. Todavia, enquanto noutras paragens assistimos ao desfilar da tradicional caravana de especulações, desmentidos e dúbios negócios, no Sporting, presidente, estrutura e equipa técnica trabalham em antecipação e num rumo claro e percetível.









