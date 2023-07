Também agora no verão, no âmbito da vigilância, deteção e operações de rescaldo a incêndios florestais, se deverá ver o impacto da falta de meios humanos nos três ramos das Forças Armadas. Tanto quanto sei, nas reuniões de planeamento têm-se tentado as soluções mais imaginativas para manter o empenhamento - numa época crítica que os governantes já assumiram será muito difícil.









