Nas tintas para a Arte

Quando, disfarçado de idosa numa cadeira de rodas, um ativista lançou, em maio, um bolo contra o vidro do quadro ‘Mona Lisa’, de Da Vinci, no Louvre, exclamou: "Pensem na Terra, as pessoas estão a destruir a Terra."



Olhando para o que fez, apetece logo responder: "Pois estão." A forma de protesto extrema e estapafúrdia está a fazer escola: só neste mês, em Melbourne, houve quem colasse as mãos à obra ‘Massacre na Coreia’, de Picasso, e duas jovens atiraram sopa de tomate ao quadro ‘Girassóis’, de Van Gogh, em Londres.









